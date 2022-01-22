高雄港群聚今再增15人染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中有2名個案為母子，兒子（案18309）1月13日曾在高雄港區活動，14日返回台北，媽媽（案18310）出現症狀採檢確診。

本土疫情燒進高雄，先是4歲男童（案18155）因出現症狀送醫確診，隨後驗出雙親都染疫，其中男童爸爸（案18156）在高雄港工作，已傳染給7名職場接觸者，且案18156曾至診所就醫，也傳染給3名看診的民眾，今天再增15名確診者。

陳時中表示，15人當中，有10人為高雄港區職業接觸者，2人為同住家人，另案18310和18309為母子，由於兒子居住地為高雄，列為高雄市個案，而案18310列為台北個案，由地方衛生局疫調中。

至於案18306同為高雄市個案，40多歲女性，因出現肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽、胸痛、乾嘔症狀採檢確診，感染源調查中。

陳時中表示，高雄港相關進出人員共匡列3000多人，相關檢測正在進行中，社區也設立採檢站，希望有進出的人都盡速篩檢 。