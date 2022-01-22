【愛傳媒杜聖聰專欄】白斬雞，是台灣料理的王者。在新竹市裡，我只會買中正市場蔡龍賢的雞！他們家的雞，雞胸肉不柴。雞皮和嫩到不行的雞肉咬在一起，是老饕都會發出兒童不宜的聲音！

如果，杜阿嬤特別交待，我會到西市仔那個小圓環口，切一份土雞！這是杜阿公當年有交代的名店，但我叫不出名字來！

至於跟朋友喝酒，在新竹算得上字號的名店不少，但我會推薦西大路的竹樂食堂、城北街的梅之屋、經國路的台客棧，這幾家店的白斬雞應該可以粉碎「新竹是美食沙漠」的名聲！

說不定新竹有其他好吃的白斬雞，但是你們不請我，我怎麼知道呢？

竹樂食堂是老朋友，我們兩家的小朋友都是讀竹光國中的；梅之屋跟台客棧是新竹玄奘大學前教育長蔣佳良推薦的，確實夠味！

對了，還有嚴翊琦請我吃過的真真土雞城！只可惜最近疫情肆虐，嚴翊琦已經把老師丟到十八尖山的涼亭外了呢！

作者為銘傳大學廣播電視學系系主任

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