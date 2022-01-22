餐廳未落實實聯制 陳時中放話：做不好就禁內用

新冠肺炎本土疫情連環爆，其中2名移工1月9日前往西堤用餐時未落實實聯制，引發亞旭電腦桃園廠群聚，至今累計70人確診。中央流行疫情指揮中心今宣布，餐飲業目前雖未限制內用，惟需加強落實實聯制，如未落實，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用。

經濟部表示，適逢春節前採買人潮，為降低新冠肺炎威脅，經濟部已請超商、超市及餐飲業確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，各超商超市也會加強實聯制的廣播密度提醒民眾配合實聯制，以共同維護門市人員及顧客的安全。

由於桃園事件蔓延係因未落實實聯制所致，經濟部呼籲民眾，為了保護自身的安全，務必配合實聯制。另為加強防範疫情擴大，也請桃園地區超商、超市及餐飲業的門市及從業人員，即使已完成2劑疫苗接種，仍應主動進行快篩。

指揮官陳時中今提醒餐飲場所嚴格落實實聯制，管理人員也要負責做好，未配合執行的，將停止內用服務。經濟部也表示，餐飲業目前雖未限制內用，惟需加強落實實聯制，如未落實，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用。

至於觀光船上的用餐，是否禁止？陳時中表示，船上當然不能吃東西。另民眾若赴餐廳外帶，務必要遵守社交距離，勤洗手，若是內用則一定要百分百落實實聯制，相對的時間比較長。這次西堤的教訓說明，若能做好實聯制，匡列就會快速，不會引發大群聚。