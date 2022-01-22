根據美國地質調查所（USGS）官網，美國阿拉斯加州烏納拉斯卡市（Unalaska）今天發生規模6.2地震，震源深度42.8公里。

根據美國地質調查所官網，震央在烏納拉斯卡市南南西方約63公里處，稍早路透社報導地震規模6.3，震源深度3公里。

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