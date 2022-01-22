美國阿拉斯加州6.2地震 震源深度42.8公里 15:402022/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據美國地質調查所（USGS）官網，美國阿拉斯加州烏納拉斯卡市（Unalaska）今天發生規模6.2地震，震源深度42.8公里。(達志影像/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國地質調查所（USGS）官網，美國阿拉斯加州烏納拉斯卡市（Unalaska）今天發生規模6.2地震，震源深度42.8公里。 根據美國地質調查所官網，震央在烏納拉斯卡市南南西方約63公里處，稍早路透社報導地震規模6.3，震源深度3公里。 外資大賣400億 台股周線大跌504點 美暫停中國4家航空公司44趟赴華航班 陸駐美使館發言人：非常不合理 #震源深度 #拉斯卡 #美國 #2地震 #42 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美曾向立陶宛建議 台灣代表處應改名 04:102022/01/22 產業財經 《鋼鐵股》大國鋼股價抗跌 今年展望穩健 11:082022/01/22 財經 台灣權王－統一證券 台股年後不看淡 押寶3類股 04:102022/01/22 產業特刊 張軍：美將遏制中國影響力當成在聯合國的主要任務和成績 荒唐可笑 11:272022/01/22 兩岸 普丁正對拜登冷笑 04:102022/01/22 時論廣場 阿根廷疫情再次加劇 歐盟美國修正旅遊條件 08:552022/01/22 國際 中美高層會談 楊蘇擬三度交手 04:102022/01/22 全球財經 社評／為何對美國出兵執迷不悟 04:102022/01/22 焦點新聞 報復中國 美國叫停國航、東航等44個航班 11:512022/01/22 財經 歐、俄擬禁挖礦 比特幣又跌破4萬美元 04:102022/01/22 財經要聞 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:492022/01/22 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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