周五（21日）美股恐慌賣壓持續延燒，受Netflix財報拖累，科技股再度遭空襲，那斯達克和費半指數分別重挫2.7%與1.7%，指數進一步下探修正，影響所及，台積電ADR狂殺近3％，距離季線僅一步之遙。周六國內疫情大爆炸，加上台積電ADR續殺，市場擔憂下周一台股不妙，法人提醒，目前台股5日均線負乖離過大，隨時可能醞釀跌深反彈，下周一不要過度殺低，持股比例超過5成的投資人，待大盤拉出下引線再適度減碼。

美國總統拜登周五要求國會儘速通過晶片法案，該法案將提供520 億美元來推動美國半導體生產；另外，美參議院委員會推動科技業反壟斷法案，限制網路平台服務商操作空間，包括蘋果、谷歌和亞馬遜等大型科技業挫咧等。

美股四大指數全盤皆墨，道瓊指數下跌 450點（或 1.3%），收在34265點；那斯達克指數下跌385點（或 2.72%），收 13768點；標普 500 指數下跌 84點（或 1.89%）收在4397點；費城半導體指數下跌60點（或 1.72%），收在3434點。

道指、標普500本周跌幅約4.58%和5.68%，兩大指數創下2020年10月以來單周最遜表現，且已連跌3周。而那指本周跌幅高達7.55%，也是2020年3月來最慘。

Netflix披露最新財報，本季預測新增訂戶數只有250萬，遠遜市場預期，代表業務成長大幅放緩，利空消息一出，周五股價暴跌21.79%至397.5美元，迎來2012 年 7 月以來最慘一天。

其他大型科技股也跟著嚇趴，亞馬遜、Meta（原臉書）分別收跌5.95%和4.23%；Alphabet （google母公司）下跌 2.22%；蘋果與微軟下跌1.28%、1.85%。

費半成分股持續補跌，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）分別重挫 3.21%和2.53%；應用材料下跌 2.94%；%美光重挫3.69%；英特爾幾乎持平。而台股ADR部分，台積電 ADR下跌2.96%；聯電 ADR下跌 2.25%。

值得留意的是，台積電 ADR已從高點145美元跌至124.5美元，短短6個交易日暴跌逾14%，距離季線121.6美元僅一步之遙。

展望後市，摩根士丹利投資總監Mike Wilson警告，美股恐再跌1成，儘管那指已從高點下修逾10%，但他的看法仍相當悲觀。

Wilson說，美國經濟將分兩階段回調，首先面臨高通膨壓力，聯準會加速升息、縮表，不利於高估值股票；第二階段是還未開始的經濟成長放緩期，原因為刺激經濟措施退場、過度消費囤積致需求減弱，以及企業大部分獲利將被升息後的高成本抵銷。不過，疫情對經濟的負面影響將在下半年轉弱，屆時股市可望反彈。

由於美股持續下跌，加上國內疫情大爆炸，台股下周一不排除再殺一波，甚至下探季線17755點，但法人提醒，大盤5日線負乖離過大，隨時會醞釀反彈，周一不要過度殺低，因為有可能砍在阿呆谷，若持股比例超過5成的投資人，待大盤拉出下引線再適度減碼。

儘管21日台股重挫318點，終場收在17899點，萬八防線失守，且外資倒貨400.36億元，但有法人預期，下周台股有望「先蹲後跳」，仍有機會以萬八封關，為牛年畫下完美句點。

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