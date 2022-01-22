【愛傳媒謎卡專欄】抵達南國的永恆春天。這裡是我第一次騎檔車的地方，當時也是騎野狼，當時也不知道為什麼，瘋瘋癲癲的，騎在山裡，沒有戴安全帽，吹著金色暖洋洋的風，就這樣種下了關於騎行的美好與自由。

經過台南的時候，我想起去年年初一趟小旅行，在車站旁的租車行看到小檔車，心裡湧起一股騎檔車環島的想法，還問了一下費用。一年後，我騎著檔車經過這，只能說，嘿，將想法化為行動的感覺真好。

人生很長，犯了錯可以重來、跌倒可以再站起來、現在想不通的可以路上慢慢想；人生也很短，有些事現在不做以後就⋯⋯⋯慢慢忘記了。

有句話說當你真心想完成一件事，全宇宙都會聯合起來幫你。這是真的，你所需要的一切都已經準備好了，在路上等你，萬事俱備只欠東風，而東風正是你的下定決心，計劃、出發。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，更多文章見作者臉書粉專。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。