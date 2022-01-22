亞洲盃女子足球賽於近期開踢，中華隊首戰以0：4不敵大陸，明天將對上印度。而印尼在首戰士氣相當低落，因為他們遭到澳洲血虐，以0：18吞下悽慘敗仗，澳洲可說是本屆冠軍大熱門，在這場比賽她們於上下半場各進9球，凌厲攻勢讓對手無力反抗。

Australia 18-0 Indonesia.



Sam Kerr:



⚽️ 9'

⚽️ 11'

⚽️ 26'

⚽️ 46'

⚽️ 54'



Emily van Egmond:



⚽️ 39'

⚽️ 57'

⚽️ 59'

⚽️ 69'



The Matildas' goal machines. pic.twitter.com/HoShxz0Zrh — bet365 AUS (@bet365_aus) January 21, 2022

其中澳洲隊長柯兒(Sam Kerr)一人就狂進了5球，分別在比賽第9、11、26、36和54分鐘，其中含一記12碼罰球，展現強大實力，范艾格蒙(Emily van Egmond)上演「大四喜」踢進4球，分別在比賽第39、57、59和69分鐘，兩人可說是在比賽上下半段接力發威。

除此之外還有7名隊員進球，幾乎人人都有發揮，而這場比賽結果也創下本屆亞洲盃開打以來最大分差紀錄，全場澳洲有多達42次的射門，射正次數25次，完全如機關槍般掃射對手，此外控球率有66%、傳球441次、傳球成功率81%，在傳導配合上也十分流暢。

相較下印尼相當悽慘，全場僅有3次射門、1次射正，控球率34%、傳球數248、傳球成功率60%。接下來他們將碰上泰國，而澳洲則將在後天對決菲律賓。另外日本在首戰以4：0狂勝緬甸、南韓以3：0輕取越南，加上大陸以4：0贏下中華隊，皆出現大分差獲勝的情況。