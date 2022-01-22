澎湃新聞22日報導，上海地鐵16號線上近日一女子頭髮綁在地鐵扶手上，盤腿懸空並玩手機的視訊在網路上引發熱議。有網友稱其厲害、牛掰，也有人直言「在台上是表演，在車上是嘩眾取寵」。當事女子22日回應稱，拍攝視訊初衷，是為了拍攝好看的視訊，上傳到社交平台上，沒想到會火，今後自己不會再在地鐵或者公共場所做類似舉動，希望不要模仿。

澎湃新聞報導，最初在網路上流傳的視訊，源自大陸一個名為Darina的帳號。

澎湃新聞22日搜索相關社交平台，聯繫到當事人Darina，她坦承，地鐵上將頭髮懸空掛在扶手上的女子，正是她。

Darina是空中體操運動員，在馬戲團工作，拍攝初衷，是為了拍攝好看的視訊，上傳到社交平台。拍攝視訊時，周圍乘客並未表現得特別震驚。

Darina表示，沒想到視訊會紅，當時自己考慮不周全，這樣的行為存在一定安全隱患，不會再在地鐵或者公共場所做類似舉動，也希望未受過專業訓練的人不要效仿。

Darina在接受媒體採訪時表示，這是一種特殊的技巧。「僅僅是盤頭髮、掛頭髮，就需要訓練幾個月的時間。有些人則需要連續練上幾年的時間。我花了大約6個月的時間來完善這個動作，對我來說，這個動作是安全的。」不過，她建議非專業人員不要輕易嘗試。

「吊髮」又名「吊小辮」。表演者將頭髮編成辮子吊起身體，在空中做各種舞蹈、旋轉等高難度技巧動作。這項起源於大陸國內的雜技練習難度大，目前在國外受到追捧，國內練習者反而屈指可數。

記者搜索Darina相關社交平台發現，她此前發布了多個類似視訊，將頭髮固定在不同位置之後，做出一系列舞蹈風格的動作。