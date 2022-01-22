亞東醫院護理師（案17967）確診後陸續傳染給2名小孩，中央流行疫情指揮中心證實，護理師的丈夫也確診（案18308）。指揮官陳時中表示，由於警覺性高，丈夫已經匡列才驗出確診，對社區威脅相對少。

但該起群聚感染源至今未明，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前有比對到亞東醫院收治的一名境外移入個案，和案17967的基因定序相符，只差一個位點，但由於收治個案的專責病房和護理師工作的病房為不同棟、不同樓，經反覆追查，並未發現感染途徑。

羅一鈞說明，確診個案收治住院當天，從防疫旅館到到醫院的時間是在下午，該名護理師則是上大夜班，時空上不可能有重疊；也有派專家去現場看，沒有發現疑似病房裏頭導致傳染的情形，目前針對院內傳染途徑「沒有任何線索」。

該境外移入個案為一名男性，和另一位女性一起入境，該女性在入境當天即確診，也是送亞東醫院，雖未驗出其基因定序，不過推測兩人應該相同。羅一鈞說明，已針對兩人機場到防疫旅館足跡進行了解，曾載運的防疫計程車司機，雖已於1月初做過採檢，為求慎重起見，今天會再採。

至於兩人曾住過的防疫旅館，今天也會針對9名員工採檢，希望再釐清任何一點可能傳染的疑慮。羅一鈞坦言，目前這個案子還是困難的，無法認定為院內感染。