台鐵花蓮志學車站昨有個紙箱上，貼著「旅客帶不走的雞」，被PO上臉書社團後，引起網友暴動，並釣到飼主親自回應。（羅亦晽擷取自臉書社團「路過觀察學院」）

台鐵花蓮志學車站昨有個紙箱上，貼著「旅客帶不走的雞」，被PO上臉書社團後，引起網友熱議。（羅亦晽擷取自臉書社團「路過觀察學院」）

台鐵花蓮志學車站昨有個紙箱上面貼著「旅客帶不走的雞」，仔細一看，裡頭有隻活生生的雞，且箱子外有許多透氣洞口，還有架好並裝滿水的水杯供雞飲用，民眾路過拍下並分享臉書社團「路過觀察學院」，引起網友暴動，直呼「台鐵雞舍好溫馨」。

據了解，這隻雞的主人為一名就讀東華大學的施姓同學，因學校昨天開始放寒假，他要從志學火車站搭程207次太魯閣號返回北部，並將3個月前養的2隻寵物雞，裝進寵物箱內，和他一同返鄉，怎料，因禽類不能上火車，被站務人員發現後，只能忍痛將雞暫時留在火站，並由台鐵人員代為保管。

台鐵人員善盡保管責任，先是用2個又大又乾淨的紙箱，幫2隻雞打造雞舍，除在紙箱上挖洞讓雞隻能呼吸新鮮空氣，還分別在紙箱上，預留餵食孔，讓雞能探頭吃飼料、飲水，同時還貼上一張「旅客帶不走的雞」，註記「是1月21日(五)搭乘207班次列車的乘客留下來的，主人是東華大學的施同學，預計三天內領回」，VIP式的服務，讓路過旅客趕緊拍照紀念，並分享給網友。

此文PO出後，在網路上引起騷動，短短6小時內，吸引300多則留言、900多次分享，不少網友大讚台鐵人員的貼心，也有人說，台鐵人員手藝精湛到「紙箱也能轉型成豪華雞舍」，飼主施姓同學也因被友人標記意外回文，引起其他網友一連串的朝聖回覆。

志學火車站人員表示，原則上其實不能寄放寵物，昨天只是好心協助飼主，而飼主今天早上也已將雞領回。

台鐵因2005年時全球禽流感疫情擴大，配合交通部發函規定，禁止攜帶鳥禽搭乘火車，避免疫情失控，因此目前仍不允許人鳥同車，但可透過行李包裹專車託運。