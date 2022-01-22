台南市22日維持零確診，卻新增高雄市1名確診者案18352新足跡，該男18日曾回南化區老家打掃、又到大內區長照機構戶外探病，20日出現症狀，22日確診，CT值16.7，台南市衛生局急匡列13位接觸者居家隔離，連2天出現新足跡，台南市公布強化版2級防疫。

台南市21日出現案18212到安平參加喜宴足跡，震撼市民，以為台南市維持200多天的零確診就要破功，22日仍維持零確診，但再增來自高雄市的案18352新足跡。

案18352是爆發群聚的高雄港疫情船公司男員工，40多歲，已完成接種兩劑新冠疫苗，18日回南化老家大掃除，再到大內區長照機構探視母親。因台南市長照機構防疫嚴格，母子只在戶外接觸互動。

該男20日出現倦怠、咳嗽與喉嚨癢症狀，22日確診，台南市衛生局根據他的足跡，匡列1位親人、2位行政人員、3位護理人員與6位照服人員，共13位接觸者居家隔離。

高雄新冠疫情群聚感染擴散，台南市連2天出現來自高雄的2位確診者足跡，台南市衛生局長許以霖宣布強化版2級防疫，民眾外出一律配戴口罩，個場所落實實聯制，禁止邊走邊吃與試吃，酒店與舞廳等休閒娛樂場所的顧客與員工必須有接種完整2劑新冠疫苗證明，且需滿14天。

醫院陪探病規定趨嚴，陪病原則只能1人、特殊情況最多2人，一般病房避免不必要探病，加護、安寧等特殊病房每日開放一時段，每次最多2名訪客，例外情形需經醫院同意。