本土疫情延燒，高雄一家3口確診後至今已演變成27人群聚，由於屏東、高雄為共同生活圈，屏縣府繃緊神經嚴正以待，22日公布強化9項防疫措施，如要求非業務必要的外縣市觀摩、參訪等活動，延期至2月底舉辦，並視疫情變化滾動式修正。

屏縣府指出，針對國內本土疫情延燒，特別加強以下各項措施：一、醫療機構、長照機構陪、探病等依中央指引辦理。二、各超商、賣場及公共場域管理人員加強宣導民眾落實實聯制、戴口罩及手部消毒。三、各工廠、工業區強化防疫措施，加強外籍移工健康管理。四、 加強防疫旅宿查核及落實清消作業。五、必要賽事舉辦務必加強防疫措施。六、非業務必要之外縣市觀摩、參訪等活動，延期至2月底舉辦，並視疫情變化滾動式修正。七、 辦理各項大型活動應送防疫應變計畫至主管單位審查核備。

此外，為因應高雄本土疫情，縣府即日起規定，12日以後曾於高雄港區工作的縣民，如出現疑似症狀請立即至14家責任醫院急診就醫採檢，如無症狀則請持工作證或相關證明至社區篩檢站（國仁醫院、茂隆骨科醫院及南門醫院）進行PCR篩檢，並請於2天內完成篩檢，並自我健康監測14天，有任何上呼吸道症狀或發燒立即就醫，平時請落實手部衛生、把口罩戴好，並維持社交距離。

而12日以後有高雄相關風險足跡旅遊史或活動史的民眾，如出現疑似症狀也請立即至14家責任醫院急診就醫，並主動告知活動史、接觸史，如無症狀則建議使用自費家用快篩試劑自我檢查，如出現陽性或不確定，應立即連絡衛生局安排就醫採檢，不得自行就醫。

屏縣府表示，屏東縣14家責任醫院有屏東基督教醫院、部立屏東醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍醫院、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州安泰醫院。