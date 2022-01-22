台中市后里區圳寮路截彎取直工程完工，市長盧秀燕（右四）等人出席剪綵儀式。（王文吉攝）

台中市后里區圳寮路於后里第一公墓前路段完成截彎取直工程。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席完工祈福典禮。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔及后里多位里長出席完工祈福典禮。（王文吉攝）

台中市后里區圳寮路是當地通往東勢區與苗栗縣卓蘭鎮的捷徑，但道路狹窄彎曲，經常發生行車事故。市府投入1300多萬元進行墳墓遷葬及道路截彎取直工程，改善行車視距。市長盧秀燕表示，圳寮路截彎取直，完成地方10多年心願，今後居民回家的路更安全。

建設局22日舉辦完工祈福典禮，包括盧秀燕、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、秘書處長顏迺倫、立委楊瓊瓔、市議員王朝坤、陳本添、陳清龍及多位地方里長均共襄盛舉。

盧秀燕致詞時表示，圳寮路於后里第一公墓前的S型彎道造成行車視線不良，時常發生車禍，當地居民10多年來期盼道路截彎取直；但礙於短短90公尺工程，需要1000多萬元預算，多年遲遲無法改善。

盧秀燕提到，她上任後積極回應地方需求，109、110年由市庫編列相關開闢經費，感謝地方議員支持通過預算，工程前置歷經冗長的公墓遷移作業，終於在農曆年前完工通車，做為「獻給后里的新年禮物，讓地方人車平安！」

楊瓊瓔表示，圳寮路短短90米截彎取直工程浩大，不僅要進行路線調整，還要做地下箱涵、邊坡、側溝工程及公墓遷葬作業，感謝盧市長支持這項建設，造福地方。

陳大田說明，市府秉持「小工程創造大效益」的態度，截彎取直長約90公尺、寬7公尺的圳寮路，工程預算1300多萬元，自去年3月11日開工、12月21日完工通車，讓后里區享有更完善的交通路網，進一步促進地方發展。