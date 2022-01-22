近一年來預售市場房價狂漲，資金狂潮轉向，台南、新竹等台北以外各大都會區外圍多點開花，改寫過去的房價版圖認知。2021年全台房價上漲三大趨勢：台南崛起，房價水準已非六都之末；新竹飆升、精華區房價直逼新北蛋黃區；各大都會外圍興起，房價直逼新北蛋白區，大台北房價已不再一支獨秀。

過去房市發展在六都中吊車尾的台南，房價水準追上其他直轄市，據實價登錄顯示，東區「世界巨星」創下最高每坪48萬元天價，安平「誠美拾光」最高每坪44萬元、北區「西門大苑」最高每坪43萬元，不僅精華地段，即使連過去蛋殼區善化，「桂田磐古」也都有最高逾每坪38萬元的成交價，台南房價水準已大幅拉近和其他直轄市的差距。

近來合併升格議題火熱的新竹，則是另一個漲勢驚人的縣市，除了「合石如馥」最高逾每坪62萬外，包括「坤山央央」、「合石源源」均有最高逾每坪57萬的成交價，房價天花板不僅甚至超過不少直轄市，更是直逼新北市第一環蛋黃區的水準。

各大都會區外圍房價漲勢也相當可觀，不少過去首購天堂、從來不被認為購屋高負擔的平價區段，最高房價站上3字頭，如桃園的八德、平鎮、龍潭；台中市除了如烏日、太平、潭子等地外，包括如大甲、東勢、梧樓、龍井等外圍區段的新案都有最站上3字頭水準。

此外，如新竹縣竹東、彰化市、員林、嘉義市，宜蘭羅東、花蓮市、吉安，以及外島的澎湖、金門，最高預售成交價均逾每坪30萬。