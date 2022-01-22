雲林縣政府規畫整治沿海下崙、羊稠厝大排，解決長年淹水問題。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉、四湖鄉內的下崙大排2與羊稠厝大排，每逢大潮、豪雨即出現溢淹情況，嚴重影響民眾生活，22日雲林縣長張麗善率縣府團隊會勘並舉辦說明會，規畫新建滯洪池與抽水站等工程進行改善，藉由綜合治水策略，強化2大排的排水防洪能力。

近年因氣候變遷水文異常事件頻傳，雲林區域排水系統負荷增加，加上沿海排水路受潮汐影響，排水能力日漸降低，導致淹水災害日益嚴重，雲林縣政府因此針對下崙大排2、羊稠厝大排進行相關治理工程規畫。

張麗善表示，長期以來口湖、四湖鄉的淹水問題嚴重，因此針對2大排進行整治規畫，目前已有初步方向，此次說明會主要是聽取地方意見，回去再作細部檢討，希望不僅達到治水目標，也能符合地方產業發展的期待。

縣水利處處長許宏博說明，縣府規畫於羊稠厝大排下游出口段，新建面積約56公頃的滯洪池，以及抽水量每秒15立方公尺的抽水站，2設施可以解決強降雨與高潮位同時發生時，防潮閘門一旦關閉，大排渠道內洪水無處宣泄的困境。

下崙大排2同樣規畫面積約15公頃的新建滯洪池，以及抽水量每秒15立方公尺的抽水站，另比照羊稠厝大排，進行防潮閘門改建並於堤高不足段進行加高整建。

許宏博指出，羊稠厝大排的滯洪池工程經縣府極力爭取，已獲水利署核定補助工程及用地經費7300萬元，目前撥發先期規畫設計費200萬元，進行用地調查及工程設計。

許宏博強調，羊稠厝大排、下崙大排2整體治理工程，分別須要7億、6.5億元，經費相當龐大，但為了長遠著想，縣府超前部署加以規畫，希望中央持續給予協助，逐步解決雲林沿海淹水困境。