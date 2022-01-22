南太平洋島國東加15日遭大規模海底火山噴發與海嘯重創。日本共同社報導，日本防衛省今天表示，航空自衛隊一架C-130運輸機已抵達東加，增援當地3噸飲水。

防衛省表示，為了讓當地早日完成重建及持續發展，將和澳洲等國緊密合作、全力協助。

這架C-130運輸機日前裝載日本國際協力機構（JICA）準備的飲用水從日本起飛，昨天下午降落在澳洲的空軍基地，今天抵達東加。

接下來預計還有另一架裝載飲用水的C-130運輸機與兩架C-2運輸機，也將飛抵澳洲空軍基地。

富士新聞網報導，防衛省表示，這架軍機今天從澳洲空軍基地起飛，已將約3噸飲水送抵東加。

日本「中國新聞」提到，位於廣島縣吳市的海上自衛隊吳基地今天向媒體公開準備馳援東加的運輸艦「大隅號」現況。

大隅號已裝載兩架陸上自衛隊運輸直升機及乘組員所需的食物等用品，接下來將裝載日本國際協力機構準備的飲用水等，在相關工作完成後出港。