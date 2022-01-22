4名參與會談的官員表示，世界衛生組織（WHO）最大資助國美國反對一項讓世衛更為獨立的提案，這引發外界對美國拜登政府是否繼續長期支持世衛的疑慮。

根據世界衛生組織1月4日在線上公布的文件，這項提案是由世衛永續融資工作小組提出，內容是要增加每個會員國的年度捐款。

這個計畫是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情激發的大規模改革的一部分；這次疫情凸顯出，世衛在危機爆發初期就出手干預的權力有限。

但美國官員告訴路透社，美國政府反對這項改革，因為他們憂心世衛面對包括來自中國等種種未來威脅的因應能力。

不過，美國正在推動另外一個由捐獻者直接控制的基金，為預防和控制突發性衛生事件提供資金。

這次公布的提案中，呼籲會員國每年的強制性繳款自2024年起逐步上升，在2028年達到世衛20億核心願算的一半，而這個比例現在不到20%。

世衛的核心預算用於對抗疫情與強化世界各地的醫療體系，每年也另外募10億美元左右的資金，來因應熱帶疾病和流感等特定疾病帶來的全球性問題。

支持者表示，世衛的資金主要仰賴會員國及比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）等慈善團體的自發性捐款，這迫使世衛將焦點放在出資者設定的優先項目上，並導致世衛在問題發生時，不太能批評會員國。

一個被任命為世衛組織改革提供建議的獨立流行病學小組，呼籲將強制性繳款大幅增加到核心預算的75%。該小組認為，現行的制度「對世衛組織的完整性和獨力性構成重大威脅」。