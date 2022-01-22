國民黨主席朱立倫今天出席經國七海文化園區與蔣經國總統圖書館開幕式，他在臉書表示，蔣經國是台灣民主化的舵手，反觀蔡政府，試圖無限延長「例外狀態」，放任促轉會清算鬥爭成為「東廠」，暴露政府高喊的團結、多元包容，全是心口不一的話術。

朱立倫說，今天出席「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」的開幕揭牌儀式，與朝野各政黨領袖，一起回顧故總統蔣經國一生對中華民國、對台灣這片土地的貢獻。

朱立倫指出，蔣經國是台灣民主化的舵手，他親手終結威權體制，帶領台灣走入民主自由，讓國人在健全法治下，擁有完整的人格尊嚴。

話鋒一轉，朱立倫批評，反觀現下的政府，試圖無限延長「例外狀態」，放任有違憲疑慮的促轉會，清算鬥爭成為「東廠」，既不尊重國人歷史記憶，更背棄「轉型正義」寬容和解的本質；暴露政府高喊的團結、多元包容，全是心口不一的話術。

他表示，在冷戰對峙的大時代，蔣經國建設台灣、保衛台灣的功績，一生堅定保台，但面對當時美國與中國大陸的新局勢，也以務實的開放探親互訪，自此為兩岸和平交流，奠定厚實的基礎，「我們不會忘記經國先生的遠見與智慧」。

他說，我們更加不能忘記，蔣經國一生清廉自持，在乎民生幸福，強調「貧富不均，社會不平是一切紛爭之根，他願意以打貧富為一生奮鬥之目標」。

他強調，眼見如今台灣社會同樣在疫情底下貧富差距逐漸擴大、社會越來越不平等，執政黨與政府可曾把民眾生活放在心上？可曾提出務實解方處理問題？執政黨做不到，在野黨會一肩扛起，為民眾謀求最大的福祉；堅持傳承經國先生的志業，守護中華民國，為台灣打拚，我們會更加努力。