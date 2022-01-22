夢時代休館清消卻未列確診足跡 陳其邁曝原因 15:242022/01/22 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄夢時代由於有確診者足跡，今（22）日緊急宣布休館1天大清消，不過今高市府公布的確診者足跡中，卻未見到夢時代。圖為去年三級警戒期間，美食街空蕩景象。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄夢時代由於有確診者足跡，今（22）日緊急宣布休館1天大清消，不過今高市府公布的確診者足跡中，卻未見到夢時代。對此，高雄市長陳其邁指出，案18242在1月22日確診，CT值17.37，但去夢時代的時間在1月6日，已經過了16天，不在可傳染期內，今日為業者進行自主清消。 不過，高雄多家百貨業者在這波疫情淪為苦主，包括夢時代、高雄大遠百、漢神巨蛋等皆有確診者足跡。漢神巨蛋表示，案18350在1月18日曾到訪，已宣布下午4點休館清消。 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 染疫人數擴至70例 亞旭電腦急發四聲明 #夢時代 #休館 #清消 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情連環爆 柯文哲研判：沒辦法控制 不影響民生的先加嚴管制 15:352022/01/22 生活 出席經國園區開幕 柯P：台灣走向民主自由 蔣經國是有貢獻的 12:422022/01/22 政治 美眾議員提案 年撥30億美元提升台不對稱戰力 09:502022/01/22 國際 確診者曾來看電影 美麗新台茂影城暫停營運1天 15:212022/01/22 生活 疫情燒進北市 內湖好市多疑爆確診足跡 今停業清消一天 14:372022/01/22 生活 社評／為何對美國出兵執迷不悟 04:102022/01/22 焦點新聞 桃園一天70例本土 醫曝最壞結果：台灣只剩兩條路 11:182022/01/22 生活 美曾向立陶宛建議 台灣代表處應改名 04:102022/01/22 產業財經 護理系女學生4度確診新冠肺炎 淚喊一句話 08:492022/01/22 國際 台灣大、遠傳驚人舉動 電信業2021兩樁併購牽動5G新版圖 16:002022/01/22 財經 美日峰會提高聲調說中國 擔憂侵略台灣態勢 09:162022/01/22 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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