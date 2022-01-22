高雄夢時代由於有確診者足跡，今（22）日緊急宣布休館1天大清消，不過今高市府公布的確診者足跡中，卻未見到夢時代。對此，高雄市長陳其邁指出，案18242在1月22日確診，CT值17.37，但去夢時代的時間在1月6日，已經過了16天，不在可傳染期內，今日為業者進行自主清消。

不過，高雄多家百貨業者在這波疫情淪為苦主，包括夢時代、高雄大遠百、漢神巨蛋等皆有確診者足跡。漢神巨蛋表示，案18350在1月18日曾到訪，已宣布下午4點休館清消。