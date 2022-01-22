台灣智慧型手機颳寒風，去年12月年底購物旺季落空，單月智慧機銷售雙減，僅剩下42.7萬支，單機銷售上，蘋果iPhone 13系列包辦了前五名，以及第七名，三星Galaxy A52s 8GB/256GB再度蟬聯非蘋陣營冠軍，位居整體第六名。

市調機構公布2021年12月台灣整體智慧型手機市場銷售數據，單月智慧機銷售為42.7萬，相較去年11月減少8.7萬、降幅約16.9%，相較2020年同期下滑幅度達到23%，總銷售額亦跌約3成。

就銷售單機排名前10來說，蘋果iPhone 13系列就包辦了前五名，分別為iPhone 13 128G、iPhone 13 Pro Max 256G、iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 256G，第六名為三星Galaxy A52s 8GB /256GB再度蟬聯非蘋陣營冠軍，第七名則又輪回iPhone 13 Pro Max 128G，第八名為Galaxy A52s 6GB/128GB，第九名、第十名則由OPPO包辦，分別為A55 4GB/64GB以及Reno6 5G 8GB/128GB。

通路業者分析認為，去年12月原本預期節慶促銷手機市場整體銷售量及銷售額會因而直線上升，不料年末購物熱潮的消費類型多元，反而分散買氣，更多是期待尾牙中獎或年終獎金入袋來補貼，以及去年12月沒有新進榜機型，因此，前20名和去年11月為同一批機款，僅排名高低出現變化而已。