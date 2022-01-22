農曆年關前，社會局贈送400戶溫馨快遞紅包與物資。（台中市政府提供）

每年歲末年終之際，民間熱心公益團體和善心人士主動籌措經費，由社會局統籌發放400戶家庭，每戶8000元慰問金、福袋（物資）及慰問卡，31年來幫助7000多戶亟需協助的家庭，希望弱勢急難家庭過個好年；社會局長彭懷真22日前往梧棲、沙鹿、外埔、新社、豐原、石岡等區送上年節祝福。

社會局指出，今年溫馨快遞受助家庭中，楊家2名未成年兄弟原本由媽媽單親扶養，過年前媽媽突然離家，改由外祖母獨力照顧；外祖母從事工地清潔工，薪水除負擔房租，還要支應一家三口日常生活開銷，在社會局與民間單位協助下，配合「溫馨快遞-愛心關懷您」計畫，幫助楊家過一個溫暖的年。

彭懷真說，另外一戶鄭家，兄妹兩人也未成年，妹妹是身障生，鄭爸爸因為癌症術後需要休養，幾個月無法出去工作，家中頓失經濟來源，加上醫療費、房租與生活開銷，對鄭家人來說無疑是雪上加霜，所幸社工協助鄭家列入今年溫馨快遞活動受扶助家戶，緩解經濟壓力。

彭懷真表示，溫馨快遞活動源自於1992年，每年歲末年終時，由民間熱心公益團體和善心人士主動籌措經費，由社會局統籌發放，31年以來已幫助7000多戶亟需協助的家庭。社工人員每年服務近萬戶弱勢家戶，除公部門資源外，更努力連結民間資源，改善案家困境，展現公私協力共創美好。

社會局強調，連續2年受到新冠肺炎疫情影響善款籌措不易，特感謝大台中佛教會及所屬寺廟會等團體及熱心民眾支持，市府運用各界指定捐款辦理「溫馨快遞-愛心關懷您計畫」，為符公開、公正原則，將安排民間單位共同參與活動，了解受助對象實際狀況；活動結束後，也在網站辦理公開徵信。