台灣本土疫情持續升溫，彰化市南瑤宮原訂於1月31日除夕夜舉辦「路跑迎頭香」活動，已吸引超過近千人報名，今天彰化市長林世賢緊急宣布，配合內政部的寺廟群聚防疫指示，南瑤宮除夕路跑搶頭香活動停辦。

南瑤宮除夕搶頭香年年都是備受關注，前幾年還有頭香哥躲在門後一舉拿下頭香登上熱門新聞，爾後一直熱度不減，還有為了搶頭香，跑到跌倒、受傷，彰化市公所為了避免傷害，延長路跑路線。

今年還首度創新，要從要從「開彰第一寺院」美稱的開化寺起跑，經由民族路、左轉仁愛路、右轉南瑤路，再跑回南瑤宮，全長1.3公里，動員300至500名志工協助道路安全維護，上周才開說明會，第一大獎8888元，第二名獎金6666元、第三名獎金5168元；今年並增設最佳造型獎，前5名每名獎金新臺幣2000元，報名參加且添油香300元，就能獲贈彰化媽毛巾、限量版護身符、媽祖皮革鑰匙圈、完賽獎牌等好禮，還有機會抽中50吋電視的大獎，已經吸引好幾百人報名了。

豈料，疫情瞬息萬變，北部燒起來，高雄也淪陷，彰化有確診者路過，已經匡列三人，全都不敢大意。彰化縣衛生局也公布全面加嚴防疫措施。

彰化市長林世賢也緊急宣布，除夕路跑活動取消，避免群聚，不少人雖覺得掃興、獎金飛了，但都認為，確實是安全防疫最重要。