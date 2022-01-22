運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬蛇、虎、雞的人看似友善好相處，一旦牽涉到他們在乎的事情，就會變得很陰狠，千萬不要得罪他們。

▍1.生肖蛇

屬蛇人個性低調，遇事能冷靜面對，給人沉著穩重的印象，他們在社交場合防備心很重，不願對陌生人吐漏內心的真實想法，會用各種話術和藉口來保護自己，看似與每個人都聊得來，其實對每個人都拉起防線，沒有人能知道他們的真心話，唯有屬蛇人信得過的熟人才能看到他們的真面目，如果沒有把握自己的交情跟他們到什麼地步，建議要跟他們保持距離，堅守自己的原則，否則可能在不知情的狀況下被利用，得不償失。

▍2.生肖虎

屬虎人平時待人直爽，他們很有自信，總是充滿正能量，就算面對初次見面的人，也能拿出熱情招待對方，因此他們擁有好人緣，在朋友間口碑非常好。不過屬虎人野心比較大，希望事業上能做出一番成績，面對自己的專業領域時，會換上嚴肅的面孔，雷厲風行的執行任務，充滿狠勁，他們看不起玩心機的小人，如果踩到他們的底線，將會遭受到猛烈的報復，千萬不要得罪他們。

▍3.生肖雞

屬雞人面對金錢時比較計較，個性很吝嗇，就算是親近的人跟他們借錢，也不見得借得到，他們重視物質生活，甚至到愛慕虛榮的地步，賺來的錢只願意花在自己身上，在他人眼中顯得比較自私。屬雞人心機很重，人前可能會擺出友善的態度，不斷獻殷勤，背地裡其實十分厭惡對方，還會搞小動作陷害他人，面對這種性格的人一定要格外小心，別惹到他們。