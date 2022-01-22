大陸央視新聞22日報導，日美兩國領導人21日晚舉行視訊會晤。中國駐日本大使館發言人22日，就日美領導人視訊會晤涉中消極動向，表明嚴正立場指出，日美領導人視訊會晤惡意操弄涉中議題，對中國無端攻擊抹黑，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

發言人稱，日美同盟作為冷戰產物，不應針對協力廠商或損害協力廠商利益，更不應處處拿中國說事。日美固守冷戰思維，大搞集團政治，挑動陣營對立，製造分裂對抗，只會損人害己。誰在打著規則旗號大搞霸權干涉，誰在揮舞制裁大棒四處霸淩脅迫，國際社會看得很清楚。

發言人奉勸日美順應時代潮流，摒棄零和博弈、以鄰為壑的狹隘政策，停止干涉中國內政，停止以意識形態畫線搞小圈子。

發言人表示，中方在台灣、涉疆、涉港、涉海問題上的立場是一貫、明確的。釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。無論日美說什麼、做什麼，都改變不了釣魚台群島屬於中國的客觀事實。任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。日美等國打著民主人權的幌子對中國內政問題進行政治操弄，出於地緣政治私利在涉海問題上挑撥矛盾爭議，這種做法不得人心，註定失敗。

發言人強調，一段時間以來，日本在地區和國際場合頻頻炒作涉中議題，對中國內政說三道四，蓄意抹黑中方，違背中日四個政治文件精神，損害兩國政治互信，對中日關係改善發展造成嚴重干擾。中方嚴肅敦促日方糾正錯誤言行，停止挑釁滋事，避免兩國關係受到進一步損害。