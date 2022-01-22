亞旭電腦桃園廠爆發移工群聚，已有64例確診，其中確診者案18299曾在1月16日、發病前5天，前往新竹縣橫山鄉合家福土雞城用餐。

案18299當時在餐廳停留時間約2小時，期間未戴口罩，新竹縣衛生局緊急通知環保局相關人員前往周邊環境消毒，22、23日該餐廳停業全面消毒，目前初步匡列餐廳人員約10餘人安排PCR採檢。