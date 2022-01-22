桃亞旭群聚燒進新竹！確診者橫山大啖土雞2h 急匡列餐廳10員工 15:362022/01/22 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市今召開疫情說明記者會，市長鄭文燦說明亞旭疫情狀況。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞旭電腦桃園廠爆發移工群聚，已有64例確診，其中確診者案18299曾在1月16日、發病前5天，前往新竹縣橫山鄉合家福土雞城用餐。 案18299當時在餐廳停留時間約2小時，期間未戴口罩，新竹縣衛生局緊急通知環保局相關人員前往周邊環境消毒，22、23日該餐廳停業全面消毒，目前初步匡列餐廳人員約10餘人安排PCR採檢。 疫情燒進北市 內湖好市多疑爆確診足跡 今停業清消一天 彰化出現確診者足跡 南瑤宮除夕路跑搶頭香緊急喊卡 #新冠肺炎 #台灣 #餐廳 #確診者 #停業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情燒到彰化 確診者到過芳苑超商與線西加油站 匡列3人 14:042022/01/22 生活 高雄確診男安平吃喜酒 台南急設採檢站 民眾憂心：希望沒事 19:122022/01/21 生活 故宮南院餐廳引進AI機器人 太監裝扮防疫上菜 11:582022/01/20 生活 亞旭群聚再加10確診 鄭文燦：全面採檢逾1萬人 10:202022/01/22 生活 亞旭電腦70人確診 鄭文燦：初步研判是在宿舍、餐廳染疫 14:372022/01/22 生活 高雄確診者赴台南吃喜酒「完全沒說」 黃偉哲怒：台南人不能原諒你 15:392022/01/21 生活 誠品行旅推出情人海陸盛宴 邀戀人寫下未來情書 19:432022/01/20 生活 疫苗護照上路 八大行業及長照強制執行 04:102022/01/21 焦點要聞 確診者來過 美麗新台茂影城停業1天消毒 13:492022/01/22 生活 高雄確診者「台南足跡曝」回老家、長照機構探病 匡列13位接觸者 15:272022/01/22 生活 Ct值10！北市確診者找到感染源 子有高雄港活動史 14:572022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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