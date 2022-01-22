本土疫情多點爆發春節前恐升三級？ 陳時中這樣說

國內今天暴增82例本土個案，面對即將到來的農曆春節，不少民眾擔憂年前恐怕會升三級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，如果是廣泛多點的社區群聚，就不得不升級，但現在都是可追溯的感染源引發群聚，是否升級還需要觀察。

本土疫情已在全台多點爆發，近日從桃園、台北到高雄接連出現本土疫情，桃園亞旭電腦廠更爆發70人染疫。陳時中指出，目前都是可追溯的感染源引發的群聚，尤其移工的生活條件相對不容易區隔，要進一步觀察對社區的影響。

目前世界多國採「與病毒共存」策略，陳時中認為，大部分國家是不得不如此，「我們則是朝著清零方向努力」，目前針對移工採檢匡列，都是朝清零方向再做。

但他強調，未來不見得可以清到零，而是要「可控」，因此相關醫療、後送、居隔都要做改變，量能上要做相對應的方式，也要經過精密的計算，怎麼樣才是國人可以接受的。

年節將近，民眾關心是否會禁止尾牙、聚會或限制人流？陳時中表示會滾動式檢討，沒有大規模改變和限制。