台北國際電玩展熱鬧登場，台北市電腦公會理事長彭双浪在出席開幕典禮時表示，此次展覽是採取最高等級防疫規範，還出動無人機利用紫外線消毒，確保明天進場者在安全的環境。希望有更多玩家進場體驗，但也有人流控制，不期待進場人數創新高，希望提供安全的環境。

彭双浪表示，過去兩年疫情造成宅經濟需求熱絡，以出口為主的相關產業都有不錯表現。隨著疫情趨緩，會慢慢恢復到疫情前正常的生活，預料2022年面板產業將回到過去季節性需求的循環景氣。而疫情高峰期過後，內需產業也將緩慢恢復。

近期疫情加溫，彭双浪指出，友達從兩年前疫情開始到現在都沒有放鬆，管理上採取浮動式調整，在一定人數以下的尾牙可以舉辦。現在要求人數較多的尾牙延到春節後辦春酒，並且改為AB班來上班。另外，移工宿舍的住宿人數降低，並且減少外出。也一直都有醫療顧問提供建議，依照指揮中心的防疫指示，會滾動式調整，標準比指揮中心更高，我們已經用準三級的方式來面對。

去年受惠於疫情宅經濟、供應鏈緊張，友達前三季都是供應緊張的階段，面板價格調升，去年成績相當不錯。而且友達提早轉型，在供應鏈管理佈局早，供不應求階段可以因應，總結的成績不錯，給團隊90分以上。疫情趨緩，短期強勁需求減少，回到季節性循環，對於2022年展望仍樂觀，但不是急上急下的情況，淡旺季會比較明顯。