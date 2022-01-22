根據屋比房屋調查，整體待售物件去年底約25.4萬件，半年來短少了近6萬件，整體待售房屋水位是三年來最低水準，房市整體供需結構明顯向「賣方市場」傾斜下，帶動屋主開價一年間平均上揚一成，房市熱絡的新竹及台南平均開價更上漲二成以上。

房仲業者分析，屋主惜售、買盤追價掃貨，不少房仲業者大嘆庫存缺貨、無屋可賣！

屋比房屋總經理葉國華指出，2021年5月到7月，台灣本土疫情三級警戒，市場買氣極速降溫，買房看屋的人數驟減，再加上房地合一稅2.0及實價登錄2.0在7月上路，6月曾出現過一波投資客拋售潮，但是隨著疫情趨緩，房市熱度重回高位，交易再度熱絡起來，賣壓快速減輕。

根據屋比房屋統計顯示，全台整體住宅網路待售量在2017、2018年間約在23萬件左右，2019年起房市回溫、屋主售屋意願大增，增加至約28萬件，2020年疫情爆發4月間一度增至30萬件，2021年6月疫情二度爆發，整體待售量更增至31.2萬件的近年高點。

不過近半年來房市一波驚人買氣去化房屋銷售，加上房屋合一稅2.0上路後，壓抑短期投資型物件釋出意願，短短半年來待售住宅水位減少近6萬件，近一季來更減少逾4萬件。

住宅近半年大量去化，供給缺貨，屋主信心大增，更帶動房價上漲，據統計，全台七大都會區待售住宅平均開價大幅衝高，除了雙北市開價增幅在一成以內，大台北以外都會區均在一成以上，其中又以新竹年增23％、台南年增20％最高，台中、新竹住宅平均開價都已站上3字頭。