新業建設名譽董事長穆椿松表示，能有如此亮眼成績，要感謝客戶的支持，以及全體員工及協力廠商的付出。（新業提供／盧金足台中傳真）

2022年規劃在竹北及台中舉辦多場生活美學沙龍、食光派對，暑假還有孩子們喜愛的電影盛會、在日式建築殿堂之稱台中文學館舉行大型的市集。（新業提供／盧金足台中傳真）

建築本業上，新業建設著重「還綠於地」的理念，每一個作品都能看見垂直綠化、友善環境的設計。（新業提供／盧金足台中傳真）

深耕中台灣地產的新業建設，2021年推案量達到77億元，20日舉辦尾牙宴，犒賞員工一年來的辛勞，同時宣布2022年將於沙鹿中科特區、台中14期重劃區推案，總銷超過57億元。其中，新案「大塊森濤」的建蔽率低於20％、綠覆率超過100％以上設計，新業建設著重「還綠於地」的理念，驚艷業界。

新業建設對於擇地向來有獨到眼光，2021年所推出的三個作品，分別位於台中東區LaLaport湖濱特區「築森鄰」、台中新富聚落14期重劃區「大塊森濤」、竹北縣府園道第一排「京御苑」，三案座落於深具發展潛力的指標地段，推出後即深受市場肯定，銷售熱烈。

名譽董事長穆椿松表示，能有如此亮眼成績，要感謝客戶的支持，以及全體員工及協力廠商的付出。

新業建設面對氣候變遷、環境保護等議題，透過ESG (Environmental環境、Social社會、Governance治理)永續企業的理念的落實，為未來盡一份心力。

在建築本業上，新業建設著重「還綠於地」的理念，每一個作品都能看見垂直綠化、友善環境的設計，不但率先實踐了台中市首座宜居建築「大塊森鄰」，新案「大塊森濤」也以建蔽率低於20％、綠覆率超過100％以上的設計，驚艷業界。

此外，在社會公益方面，連續11年與家族分享友善耕種的「一畝田」香米、逾7年支持在地果農作物、認購庇護工場手工製品支持身障朋友。

同時也鼓勵同仁身體力行，加入甘霖基金會弱勢送餐服務、參與守護河川的淨溪、連續四年擔任公益書席侍書人等；新業期許以有限之力，為社會開啟美善的循環，串連起更多祝福。

去年在符合防疫規定下，新業家族活動舉辦，邀請到藝人-許傑輝、護理師-譚敦慈、南方講堂-王美霞、金鐘影后-王琄等重量級演講者，各式手作美學體驗，場場反應熱烈、熱鬧非凡。

近年累積活動參與人次超過3900人，成為社區朋友們每月最期待的相聚。

2022年規劃在竹北及台中舉辦多場生活美學沙龍、食光派對，暑假還有孩子們喜愛的電影盛會、在日式建築殿堂之稱台中文學館舉行大型的市集，內容豐富精采，令人期待。

歲末慶豐收之際，心懷感謝之意，新業建設將持續實踐ESG企業願景，專業深耕本業、以熱誠服務客戶、以溫暖回饋社會，向更好邁進。