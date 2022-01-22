Omicron變異病毒入侵高雄，至今已經導致27位民眾染疫，於21日宣布確診的案18212曾在發病前曾到台南參加餐宴，確診後雖然有通知一同參加宴會的親友，但卻未在疫調時誠實說出足跡，讓台南市長黃偉哲動怒，並呼籲高雄開罰，但今天與他同桌人卻真的有人確診。對此，高雄市長陳其邁回應「會開罰！」

案18212到台南參加喜宴後，因為咳嗽就醫採檢為陽性確診，但當事人卻一度隱匿足跡，只告知一同參加宴會親友自己確診，卻未誠實告知高市府衛生局曾經抵達台南參加喜宴，引發黃偉哲震怒「萬一疫情因而出現破口，台南市民不會原諒你。」未料真的有同桌人確診。

黃偉哲也提到若案18212有隱匿足跡的事實，希望高市府可以對他開罰，對此，陳其邁被媒體問及是否對案18212開罰，他果斷回應「開罰！我們會開罰！」，高市府衛生局說明，依據傳染病防治法43條，針對任何疫調或必要處置，有拒絕、規避妨礙或隱匿的行為，將依法開罰6萬元至30萬元罰款。