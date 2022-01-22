大甲鎮瀾宮取消除夕搶頭香 小紅包也不發了 16:072022/01/22 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲鎮瀾宮取消除夕搶頭香，小紅包也不發了。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土確診病例直線上升，內政部長徐國勇宣布即日起停辦遶境、遊行、搶頭香、搶春牛宗教集會活動。大甲鎮瀾宮表示，春節期間的活動一律配合中央指示辦理，即今年取消搶頭香、發小紅包等，後續活動也會依中央疫情指揮中心的指示調整，並提前公告。 彰化出現確診者足跡 南瑤宮除夕路跑搶頭香緊急喊卡 染疫人數擴至70例 亞旭電腦急發四聲明 #搶頭香 #小紅包 #活動 #指示 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中東興里辦公處補班日送春聯 300份秒殺了 12:082022/01/22 寶島 歐俄擬禁挖礦活動 比特幣再度失守4萬美元 22:032022/01/21 財經 高雄防疫二級加強 取消疫苗隨到隨打 04:102022/01/22 焦點要聞 已66員工染疫 亞旭電腦發4點聲明、提升防疫措施 05:342022/01/22 生活 疫情效應！新北消費爭議件數1萬6756件創新高 網購最多 14:252022/01/22 生活 亞旭爆大群聚 確診員工「送劍潭防疫旅館」 08:512022/01/22 生活 疫情延燒不敢出門 過年返家陪伴失智長者可做這些事 11:542022/01/22 生活 不捨愛女畢旅取消挨酸「女兒比你成熟」美女主播嗆：永遠指著別人駡 12:502022/01/21 娛樂 Omicron病毒入侵高雄 陳其邁：高雄燈會取消開幕 15:202022/01/21 生活 歲末迎新春一年復始 中市議員服務處大師揮毫贈鄉親 13:252022/01/22 寶島 來熱博賞迪士尼彩稻花海 變裝有禮 04:102022/01/22 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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