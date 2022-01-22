本土確診病例直線上升，內政部長徐國勇宣布即日起停辦遶境、遊行、搶頭香、搶春牛宗教集會活動。大甲鎮瀾宮表示，春節期間的活動一律配合中央指示辦理，即今年取消搶頭香、發小紅包等，後續活動也會依中央疫情指揮中心的指示調整，並提前公告。