新北市衛生局今公布最新確診足跡，東吳大學進修班確診個案18116、曾至大湳市場買菜的確診個案18135分別曾在13日、14日、16日、17日到過新北，個案18116曾頻繁搭乘高鐵進出板橋站，而個案18135曾到土城醫院美食街用餐。

個案18116在13日曾從高鐵桃園站搭車北上板橋站，隨後搭乘捷運板南線到捷運頂埔站，而14日也曾從捷運頂埔站搭車至板橋站，再搭高鐵返回桃園，16日也是搭乘高鐵從桃園到板橋，再搭捷運前往西門，再從西門站搭捷運返回板橋站，隨後搭高鐵返回桃園。

另外，個案18135在17日曾從桃園搭乘717公車到土城捷運永寧站，再搭該號公車返回桃園大義里站，值得注意的是該個案在當日12至13時，曾在土城醫院B1美食街用餐。

新北市衛生局長陳潤秋表示，個案18135從桃園過來有到土城醫院看診，並在土城醫院美食街吃飯，雖然醫院美食街都有隔板，但仍有通知相關人員篩檢，擴大匡列中，目前篩檢都是陰性，也呼籲同時段曾前往用餐的民眾前往篩檢。