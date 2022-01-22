味全龍隊「龍王」王維中目前與哥哥王躍霖都在台中自主訓練，他表示，目前一切都在進度上，但尚未進牛棚，至於去年球季出現的傷痛情況，目前都好轉許多，他笑著說：「像全新的出生。」

王維中表示，這陣子都與哥哥在台中找前味全龍教練張立帆訓練，針對動作、球質分析，「主要是加強自己，因為自己也不是會安於現狀的人。」下周一將到球隊報到、展開春訓的他，目前訓練進度也都在計畫上，但目前尚未進牛棚。

去年球季王維中受到傷勢困擾，今年新賽季目標希望能打滿整季，「每年我都想要打滿整季，也告訴自己不要受傷。」今年龍隊洋將人選大致底定，雖然身為陣中本土王牌投手，但王維中仍不敢大意，「也是會怕擠不進去，不可以怠慢，也算是跟年輕球員做良性競爭。」

至於近日傳出「大師兄」林智勝有機會披上龍袍、與他成為隊友，王維中說：「前天才跟林智勝視訊，也有聽到他有可能加入的消息，過去沒跟他同隊過，期待可以跟他在同個球隊，希望他可以加入，今年球季絕對會很好玩，我也算是看他打球長大的。」