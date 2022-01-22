「33號白日夢」藝術展在新浜碼頭藝術空間推出。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

基於對社會的關懷，樹德科大視傳系老師陳政昌帶領5名學生以自身所學專業，參與校內「百萬築夢計畫」提案甄選並獲獎勵補助，攜手台灣全人關懷照護服務協會與星星兒社會福利基金會，即日起「33號白日夢」藝術展在新浜碼頭藝術空間推出。

對於疫情升溫，此藝術空間將做好SOP，為民眾量額溫、消毒，分流參觀。

陳政昌在去年下半年領著視傳系大四學生趙敏君、温承宇等人到高雄大樹等區域體驗藝術家的生活。陳政昌指出，「33號白日夢」展覽意喻33位新銳藝術創作者，展出各自的藝術夢境之旅。

會場提供「靜式夢」與「動式夢」兩種觀賞模式，提供參觀者自由切換，可以試圖探究靜態藝術的觀點，也能以動態AR圖像解讀33個夢境的深意，希望能引發社會產生「藝術表達」的新思維浪潮。

陳政昌指出，學員作品無論是造型色彩，實在不輸當代藝術家的表現；再加上擴增實境（AR）與藝術創作相結合，讓靜態作品活生生舞動起來，驚喜不斷；在展場內各式創作中涵蓋真實的思緒流動，會讓自己暫時忘卻本體，剩下情緒。

受科技與病毒衝擊的時代，眾多內心情感連結日漸緊閉，人與人間的互動和理解變得可貴，這正是策展團隊所深究的，如果能對世界多一份寬容，也能在場中感受到「最為純粹的表達」。

策展團隊說，執行過程中與學員們培養深厚情誼與羈絆，是最珍貴的收穫，伴隨他們的學習，有許多的感動和驚喜，最後再回歸至展覽，分享給觀；多虧基金會老師、社工們熱心的協助，儘管過程中碰到許多困難與不熟悉，但都能迎刃而解。