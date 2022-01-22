女星徐若瑄（Vivian）上個月捲入王力宏與李靜蕾的離婚風波，她氣到3度發聲明澄清，心情大受影響，徐若瑄挺過低潮後，重新振作的她，宣布要在5月首次站上小巨蛋舉辦演唱會，徐若瑄今（22日）早則霸氣喊話：「我現在心中只有一件事，就是專心準備我第一次的小巨蛋，要給我的米粉們一場最棒的秀」。

徐若瑄5月將首次站在小巨蛋舉辦演唱會，徐若瑄為了拍攝演唱會主視覺，特別和團隊前往台南奇美博物館取景，徐若瑄發文直呼：「台南奇美博物館頂樓的傍晚，不能再美了！我以為我在歐洲，為了搶拍那短短僅有的夕陽，大家皮胃繃很緊～不能有任何一個環節出錯」，徐若瑄也不忘催票，2月19日就要賣票。

同時，徐若瑄霸氣喊話：「還有，我現在心中只有一件事，就是專心準備我第一次的小巨蛋，要給我的米粉們一場最棒的秀，所以會分享很多經典歌或我自己特別偏愛的舊歌、新歌」，徐若瑄也強調，她心中沒有任何雜念，也沒有美國時間去做什麼多餘無意義的事，最後徐若瑄則感性說：「祝大家新的一年都更好，謝謝」。

而徐若瑄的演唱會視覺照，吸引彭佳慧大讚：「你才是美到不能再美了 鋼鐵V」、錦雯也直呼：「鋼鐵V～粉美麗 票秒殺大賣」，網友更大讚：「美到無法呼吸！氣場超強！！」、「爆炸美 根本美少女V」。