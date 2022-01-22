現場也展出與金工結合的沉香展件。（張亦惠攝）

現場也展出與金工結合的沉香展件。（張亦惠攝）

嘉義縣文化觀光局22日起至2月6日起在嘉義縣表演藝術中心舉辦「千年一遇 人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」展品由日昶升集團提供其中包括全球第二大12A級越南老奇南香及全球最大的沉香之王。日昶升集團指出，這次共展出44件奇南香、8大件沉香，展品價值上百億，也是首次在台展出，且所有展出的沉香都有中研院科學分析鑑定。

「千年一遇 人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」22日上午舉行記者會，縣長翁章梁、立委陳明文、日昶升沉香集團執行董事蔡昆谷、李㼈等皆與會參加。嘉義縣長翁章梁說，很多人認為奇南是不存在的東西，這次很難得在嘉義縣表藝中心有這麼豐富的展出，趁過年期間大家可以來開一下眼界，樹木經過千年發展，包括傷害、雷擊蟲咬經過好久才能結香，都是天然的，而且很珍貴比黃金還貴。

日昶升集團祕書楊婉儀指出，越南獨生種的奇南樹在1950年代越戰期間，因美軍用飛機噴灑含有劇毒的落葉劑，已經完全滅絕，戰爭期間，越南政府就將他們的國寶級奇南香珍寶，交由日昶升沉香集團，這次共展出44件奇南香及8大件沉香，其中還有全球第二大12A級越南老奇南香，重達2900公克，據悉全台最重奇南香由一名大陸富商收藏重達5000公克，目前全世界總量不超過100公斤，十分珍貴。

日昶升集團指出，沉香是「眾香之王」，而奇南香是「香王之王」，一般人經常混淆，集團多年來和中央研究院合作，以科學方法建立各種沉香的資料庫及奇南香的鑑定技術。

文觀局長許有仁說，天然的奇南香、沉香百態千貌，極富視覺美感，且奇南香與沉香擺件，歷來在國際藝術品拍賣市場備受矚目，拍出天價，是價值極高的文化資產，這次展品的總值，粗估超過百億，歡迎民眾前來觀展。