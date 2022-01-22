桃園本土疫情爆發，光是亞旭電腦桃園廠至今就累計70人染疫。經濟部次長陳正祺今呼籲企業自主對員工做快篩，包括全國企業，尤其100人以上的企業、製造業，還有桃園地區1月19日以後當班的超商、賣場收銀員都應進行快篩，經濟部工業局也會協助媒合試劑，請廠商儘速提供。

陳正祺今日表示，桃園市聘雇外籍移工的工廠、企業，還有鄰近桃園的縣市，有確診事件、接觸確診者的工廠、企業，希望趕快針對員工、移工進行快篩，剛剛勞動部也有說明，他們要求50人以上做快篩，經濟部則希望企業能自主性地，普遍做快篩。

另外，陳正祺表示，經濟部也鼓勵全國企業，尤其100人以上的企業、製造業，還有桃園地區1月19日以後當班的超商、賣場收銀員都能進行快篩。經濟部工業局也會協助媒合快篩試劑，庫頁島官網找到製造業防疫專區，我們也會和國產快篩試劑公司，請他們儘速提供。這個周末，相關企業若要對移工做快篩，也儘量避免移工休假，和人流有接觸。