高雄市今公布14起本土確診案例，市長陳其邁公布旗津南汕、上竹和中興里的民眾要進行普篩。（石秀華攝）

高雄今（22）日新增14例本土確診個案，市長陳其邁在記者會中表示，目前有12起個案判斷感染源主要和新光輪群聚感染有關，陳其邁表示，中島商區是散裝貨輪工作區，船員上下船、岸邊用餐或工作等會形成群聚，由於確診個案活動史遍布旗津，陳其邁表示，旗津區的南汕、上竹和中興等3里的居民將進行普篩，鄰近港區的小港、前鎮的居民若出現有呼吸道等症狀，就診快篩試劑可免費。

陳其邁今天下午在防疫記者會中表示，由於新光輪為高雄主要確診個案的感染源，新光輪停靠的旗津中島商港區34號碼頭，共匡列新光輪上船修理的工人，以及下船後，可能和港區工程行、交通輪和岸邊工作者也所接觸的人，34號和118號碼頭共匡列了約3600至3800人，昨天已在中島區入口管制站設篩檢站。

陳其邁指出，中島區屬於風險高的地方，陸續進行3階段的篩檢，匡列了約3600至3800人，昨天採檢2152人，篩檢出有6人陽性，陽性率028％，被匡列的這些人除篩檢外，也會要求這些人落實加強自主健康管理，除洗澡共用房間外，必須遵守相關規定，也要提醒這些人切勿搭乘交通工具，每天得記錄自己活動。此外，目前除工程行，登船風險是最高，必須加強防疫管理，上船和下船個人防護裝置要落實，用餐必須嚴守距離2公尺，健康管理要加強，希望港務公司要落實管理責任。

陳其邁強調，今天陸續增加採檢工作人員及篩檢量能全開，最慢在明天，中島商港區進出人員全都得進行篩檢。

陳其邁並指出，在旗津部分，包括當地的南汕、上竹和中興里，所在地點確診數目比較多，將進行周鄰社區的普篩，希望在當地工作和居住市民，盡量配合市府篩檢策略，1月12日至今天，有呼吸道民眾也將根據就醫紀錄逐一通知進行PCR篩檢。另外，因前鎮和小港、旗津都是鄰近碼頭工作區，若市民有出現呼吸道等症狀，市府將提供公費免費居家快篩試劑，讓民眾快篩，陳並拜託診所若有呼吸道症狀民眾就診時，盡量在戶外看診，落實防疫措施。