韓國籍黃姓男子將車停在私人地，因擋住徐姓男子車子，留下聯絡電話才離開。（台中市警三分局提供／馮惠宜台中傳真）

語言不通險釀爭端 警用流利英文消弭中韓大戰

台中東區日前1名韓籍黃姓男子與徐姓男子發生停車糾紛，卻因語言不通，差點引發一場中韓大戰，幸員警以一口流利英文協助雙方化解誤會，成功消弭差點一觸即發的糾紛，黃男與徐男也不斷向員警道謝，更對現今員警的國際化讚譽有加。

台中市警察局第三分局立德派出所警員吳祖輝、賴玠禎日前獲報前往台中火車站附近處理停車糾紛，35歲的韓籍黃姓男子與55歲的徐姓男子見警方到場，輪流上前大吐苦水。

員警仔細聆聽雙方說法，原來該處為私人土地，停放車輛的都是附近鄰居，當天早上韓國籍黃姓男子停好車子後，擔心影響其他車輛進出，特地留下聯絡電話才離開，然徐男一家人準備外出時，發現車子被擋住無法出入，撥打了4通電話卻都無人接聽，過了一會兒才等到黃男回撥電話，帶著妻小現身移車。

只是原本滿懷歉意的黃男，到場時見到一群人朝他走來，指著車子大聲說著他聽不懂的語言，誤以為徐男一家人在指責他，演變為雙方僵持不下的場面。

經員警以流利的英文代為溝通，告訴黃男對方指著車子，是要告訴他待會可以將車輛移到該處停放，黃男這才恍然大悟，原來對方不是要找他吵架，是在幫自己設想停車位，對於雙方產生誤會也感到非常抱歉，他也解釋稍早是因為忙著照顧小孩才會沒有接到電話，誤會解開後，雙方握手言和，也向員警的協助表達感謝。

台中市警局第三分局提醒，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，也提醒民眾，出門在外駕駛車輛時務必遵守交通規則，避免違規停車，駕車時也應保持防禦駕駛的觀念，多一分謹慎多一分安全。