今年學測國文科多元族群斯卡羅、國定古蹟鄭崇和墓均入題。全國教師會表示，試題難易度與去年相比，整體相似，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數與去年相似；全國高級中等學校教育產業估會指出，今年國文科試題，具統整思考與推論能力者有優勢。

全教會表示，今年國文科試題扣緊時事，第4題提到斯卡羅、第14-17提到女性意識抬頭；跨科整合題多，第27題提到法律條文與社會科結合，第35-37題提到溫室效應與自然科結合；此外，創新度高，第20-22題提到國定古蹟資料判讀，並與近二年統測試題相近。

全教會進一步指出，國文科試題取材台灣之文學之新課文，第14-17題提到畫菊自序、第26題提到鹿港乘桴記；經典選文的變化出題，例如第24題。國學常識的變化出題，如29題；閱讀選文部分，明清文學比例高。

全教會說，首次出現的混合題型，配分為22分，除了單選題外，亦包括填充、問答。命題型態包含資料檢索與發展解釋。整體混合題型設計恰當，與大考中心公告之題型相近。

全國高級中等學校教育產業工會解析指出，今年的國文科試題，命題欲在學測與指考中取得平衡，試題難易適中，從試題中可見出題者兼容學測與指考鑑別度之用心。

有別於傳統試題，全中教說，今年的考題著重在學生須將知識加以鎔鑄與應用，而非單向的記憶。如國學以古裝劇加以包裝(29)、或融入偏向法學、法律概念(27)、多元族群以斯卡羅入題(4)、國定古蹟鄭崇和墓加上文資相關法條(20-22) 、環境議題(35-37)均有入題。

108課綱新選文〈畫菊自序〉直接出現在試卷題組(14-17)，融入性別議題，令人耳目一新。而傳統屬於指考題型的應用文，今年亦有出現(32)。反而傳統韻文命題下降，只出現一題(6)。

在混合題型部分，全中教說，第2題占分高達14分，內容關涉環境議題，在這兩年病毒肆虐之下，可透過考題引導學生審視與反思人類與大自然間的相處關係，是素養型考題需要提醒考生的一個亮點。