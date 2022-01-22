「邁向終點線」關卡看起來很簡單，其實難度很高。(黃及人攝)

新北中信特攻「DEA Racing 競速主題周」將於22、23日兩天在新莊體育館登場除了TOYOTA經典跑車GR SUPRA於場外展示，球員也將穿上「DEA Racing」賽車主題球衣出賽，更重要的是，這台外型相當搶眼的經典跑車，還是中信特攻總經理張樹人親自開上展示台的！

「別以為那台車是別人開上來的，是我親自從很窄的坡道開上來，確實有點難度，也讓大家都不肯嘗試，所以只好我親自下場，校長兼撞鐘！」聲稱這台跑車價值超過250萬元的張樹人表示，「開起來的感覺確實不錯，可惜只有雙人座。」

為了配合這次「DEA Racing 競速主題周」，新莊體育館周邊也安排競速遊戲攤位，包括「小小PushBike」、「邁向終點線」以及「蓄勢待發」等挑戰，提供大小球迷各種不同的競速體驗，像是「邁向終點線」看起來似乎很簡單，實際上難度不小。

T1聯盟的冠名單位台灣運彩，也特別在球館大廳設置攤位，只要現場登錄成為網路會員，就可以獲得一張刮刮樂試試看手氣，獎品包含中信特攻的海報、吊環、小勳章、球衣等等，就算什麼獎品都沒刮到，也可拿到一個相當可愛的虎年紅包袋。