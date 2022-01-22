又有吸金犯入監前落跑！才霸視訊網路公司負責人游阿昆，被控以「看盤軟體經銷專案」、「外匯專案」等名義吸金逾3億元，被判刑15年確定，但他在入監前夕落跑，台北地檢署因拘提他未到案，認為他已逃匿，已聲請沒收他當年的保證金250萬元，近日將發布通緝。

高中畢業的游男，曾從事金融資訊工程相關工作，並因涉入吸金案遭判刑，之後成立才霸公司，重操舊業，向投資人以投資最新看盤軟體為由，招攬投資人以每單位25萬元投資，每年利息可高達50％，還保證可拿回本金。

游男自2011年4月起以推出看盤軟體經銷專案、外匯專案等多項資專案名義，非法經營收受存款業務，調查局估計，游男至2014年5月19日為止，光是看盤軟體、外匯專案就吸金3億6954萬元。游男一度因案遭羈押，之後獲高院裁定250萬元交保候傳。

高院以游男犯罪金額超過1億元，判決有期徒刑15年，並沒收犯罪所得2億1819萬多元，最高法院2020年12月駁回上訴，游被判刑15年確定，須入監服刑。

北檢通知游男入監，游已人間蒸發，北檢執行科陸續囑託新北、士林地檢署拘提游男發監執行，但游仍未到案，北檢認為游男已逃匿，先向台北地院聲請沒收游男當年具保的250萬元刑事保證金獲准，近日擬對游男發布通緝。