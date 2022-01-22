去年南投紫南宮因疫情取消大年初一發錢母活動，今年元旦疫情趨緩恢復辦理，元旦當天吸引超過10萬人搶領，排隊人龍超過8公里。（本報資料照片）

疫情升溫，內政部長徐國勇宣布即日起宗教團體禁止辦理繞境、遊行、搶頭香等容易聚集擁擠人潮，或無法保持社交距離的集會活動。（本報資料照片）

疫情升溫，內政部長徐國勇宣布即日起宗教團體禁止辦理繞境、遊行、搶頭香等容易聚集擁擠人潮，或無法保持社交距離的集會活動，對此南投紫南宮表示，根據規定超過500人以上的宗教活動，必須提報防疫計畫徵求地方政府同意，將會先行送防疫計畫書，並持續關注疫情滾動式調整，原則上還是朝向繼續辦理。

去年南投紫南宮因疫情取消大年初一發錢母活動，今年元旦疫情趨緩恢復辦理，元旦當天吸引超過10萬人搶領，排隊人龍超過8公里，但近日疫情升溫，22日當日就突破82人確診，也讓南投紫南宮繃緊神經不敢大意，將研議是否取消春節發放錢母活動。

紫南宮表示，目前疫情確實不樂觀，但因為許多民眾期待，因此會持續滾動式調整，目前將會先擬定防疫計畫，並提報縣府徵詢同意，來配合相關防疫規定，但若未來一周疫情持續擴散，也不排除直接停辦，希望大家能共體時艱，一起對抗疫情。

紫南宮強調，這確實是很為難的決定，因此會持續關注疫情的變化，而廟方人員及相關執事人員都已經完成第三劑的接種，相關防疫規範也都符合中央規定，會持續關注疫情走向；南投縣政府則表示，將會在收到防疫計畫後，會同相關單位進行審查評估，並依照中央相關防疫規定指示辦理。