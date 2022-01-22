針對公司網路遭駭客入侵，台達電(2308)永續長周志宏表示，此次受駭為公司網頁及內勤工作系統，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，初步判斷對公司營運無重大影響。

台達電公司於21日早上自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，造成公司網頁及內勤工作系統電腦當機，根據台達電資訊部門及外部資資安公司技術專家協同盤點公司網路系統，此次遭駭客影響主要是公司網頁與內勤工作等非生產線OA系統，公司生產線系統未受到影響。

周志宏表示，公司於查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，盤點人事資料管理、辦公室作業系統等公司網路系統有那些網路程式受損，在資訊部門與外部資安公司技術專家協同處理下，已全面啟動相關防禦機制與復原作業，目前受影響之資訊系統陸續回復運作中，並通報政府執法部門與資安單位。

周志宏指出，由於公司資料均有備份，目前初步評估此次事件對公司營運無重大影響，公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。