台達電透過重訊表示，周五（21日）一早偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位，目前評估對營運無重大影響。

台達電指出，查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前受影響的資訊系統陸續回復運作中，台達電將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資料安全。