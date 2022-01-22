台達電周五遭駭客攻擊 對營運無重大影響 16:192022/01/22 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台達電透過重訊表示，周五（21日）一早偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位，目前評估對營運無重大影響。 台達電指出，查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前受影響的資訊系統陸續回復運作中，台達電將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資料安全。 台達電資訊系統遭駭客攻擊 公司這樣說 陸再監管網路科技業 新規審批投資活動 #台達電 #資訊系統 #防禦機制 #資安 #網路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位資產進化 幣圈業籲重視 04:102022/01/20 金融．稅務 禁惡性競爭 滴滴等8家網約車遭約談提醒 04:102022/01/22 焦點新聞 LINE台灣強化資安技術與企業治理 獲英國標準協會雙項驗證 13:012022/01/19 財經 年節將近 防疫保單再升級 04:102022/01/21 投資理財 《電子零件》網路遭駭 台達電：生產線系統無礙 15:572022/01/22 財經 將來銀行22日試營運 拚3月開張 04:102022/01/19 金融．稅務 《航運股》中菲行物流系統資安層級 取得BSI全台首張NIST CSF認證 12:502022/01/19 財經 女大生約砲男模 戴眼罩床戰一半見到「肥宅」她崩潰怒告 14:532022/01/20 社會 中菲行物流系統資安 獲BSI全台首張NIST CSF認證 14:172022/01/19 財經 提升資安防護 設置資安長刻不容緩 04:102022/01/21 產業特刊 詐欺慣犯用VPN當跳板仍遭逮 60多人被騙財損達百萬 14:092022/01/22 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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