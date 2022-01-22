20多坪公間擠了快40人，根本無視防疫規定。（警方提供）

警方查扣19萬現金、8萬多點數卡。（警方提供）

實聯制清單都是隨便寫寫，20日竟只有1人簽名。（警方提供）

中壢母女赴萬華麻將協會打牌 同桌賭客驚：這種幹嘛放進來！

疫情大爆發，萬華警方20日前往西昌街1家麻將協會，當場查獲36名賭客分成9桌打麻將，眾人賭得天昏地暗，根本無視任何防疫規定，警方檢視店家的實聯制名冊，發現整天進出至少200多人，竟然只有1人簽名，此外更有1名蘇姓媽媽，帶著21歲的大學生女兒，從桃園中壢跑來打牌，同桌賭客獲知兩人竟然來自疫區，忍不住抱怨店家：「這種的幹嘛放進來！」

萬華警方接獲線報，名為「西昌休閒館」的麻將協會，提供客人點數卡打牌，私下卻可換成現金，20日下午前往查緝，當場逮捕63歲的李姓負責人，以及36名賭客。

約20幾坪的空間竟然擠了快40人，大家近距離接觸，打得不亦樂乎，完全無視現在疫情又再爆發，甚至有人一看到警察才立刻將口罩戴好，警方又查看業者放在入口的實聯制簽名簿，發現竟然也只有1個人簽名、寫電話。

其中蘇姓女子帶著陳姓大學生女兒，兩人從中壢北上打牌，蘇向警方表示，因為中壢現在哪都不能去，她也不想留在家附近，剛好女兒放寒假，所以才會帶她來台北練練牌技，但其他賭客聽到兩女竟然是從中壢過來，不少人當場愣住，跟老闆抱怨：「你們都沒有在管制！」、「這樣以後不來打了啦！」

警方現場查扣19餘萬的現金賭資、5000元抽頭金，8萬多點數卡，李辯稱只是提供場地，館內嚴禁賭博，換現金是客人私下行為，警訊後已依賭博罪將眾人送辦，相關防疫資訊則轉交衛生局做後續處置。