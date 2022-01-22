新華社報導，中國經濟2022年面對多重困難挑戰，如何一手抓基本盤之「穩」，一手謀新動能之「進」，其中快馬加鞭的企業綠色化、數位化；將進一步加快發展的新型消費形式和規模；大陸自貿區、自貿港對接RCEP國家形成共振。都可望讓投資、消費、出口「三駕馬車」在識變應變求變中激發「虎虎生氣」。

企業作為市場主體，綠色低碳投資很「風光」。天眼查資料顯示，2021年1月到11月，中國新增太陽能光伏相關企業8.9萬餘家，同比增長71.4％。新增風電相關企業1萬餘家，同比增長61.5％。中國汽車工業協會資料顯示，2021年中國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。

數位經濟蓬勃發展。以數位化轉型的基礎設施雲計算為例，天眼查資料顯示，2021年1月到11月中國新增雲計算相關企業8.6萬餘家，企業上「雲」已是大勢所趨。近日印發的《「十四五」數字經濟發展規畫》提出，到2025年，中國數位經濟核心產業增加值要占國內生產總值比重達到10％。

其次，2022年新型消費的形式和規模將進一步加快發展。以冬奧帶熱的冰雪消費為例，中國旅遊研究院發布《中國冰雪旅遊發展報告（2022）》顯示，大陸全國冰雪休閒旅遊人數從2016至2017冰雪季的1.7億人次增加到2020至2021冰雪季2.54億人次，預計2021至2022冰雪季，中國冰雪休閒旅遊人數將超過3億人次。

大陸國家統計局資料顯示，2021年中國農村居民人均可支配收入比上年實際增長9.7％，高於城鎮居民收入增速2.6個百分點，消費下沉的趨勢將更加明顯。

「隨著疫情逐步得到控制，旅遊、餐飲、航空等消費將逐步修復，消費補貼、汽車下鄉等措施也將改善消費意願。預計2022年消費有望修復式增長。」交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉說。

再者，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）於今年1月1日生效實施，包括中國在內15個成員國組成全球最大自貿區。根據協定，已核准成員國之間90％以上貨物貿易將最終實現零關稅。

智慧物流平台菜鳥網路提供資料顯示，物流企業正在為RCEP業務搭建高速通道。菜鳥推出的東南亞極速達服務，基本實現東南亞多國「72小時達」，使跨境物流時效提速近50％。

「中國很多省分已經建立了自貿區或自貿港。下一階段，可結合各自資源稟賦與比較優勢，積極對接RCEP區域鄰近國家，出台具有鮮明特色的自貿區自貿港建設方案，帶動區域經濟更高層次、更高水準發展。」中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明說。