每個人對待感情的方式不同，有人害羞靦腆，因為太過拘謹而跟心儀對象不了了之，但也有人懂得爭取愛情，擅長把握時間去表白。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座情場中最大膽，只要心動就會大方示愛，而非裹足不前，白白錯過心儀對象。

▍射手座

射手座態度大方，不會扭扭捏捏，行為舉止都很直接，如果遇到心儀對象不會隱瞞，而是會直接表達自己的喜歡。情場上，射手座十分重視追求愛情的過程，同時也是大膽主動的人，為了不錯過心儀的對象，他們會選擇用直率坦誠的態度向對方示愛，吸引對方的注意。

▍獅子座

獅子座個性光明磊落，面對心儀對象，雖然有點害羞靦腆，但也不會憋在心裡，愛在心裡口難開不是他們的處事方針，當下就算自己沒有直接示愛，也會透過一些行為或是關注，讓對方感受到自己的心意。獅子座若是覺得時機到了，就會帶著孤注一擲的心態去勇於追求表白，若是對方不接受，獅子座也能爽快放棄。

▍白羊座

白羊座是表裡如一的類型，一旦對誰動心就完全無法隱藏自己的愛意，不需要特別向對方表白，光是一雙毫不遮掩的癡迷眼神就說明了一切。白羊座藏不住自己的愛意，對他們來說，大方示愛是一種自信的表現，也展現了自己在情場的勇氣，況且感情最需要勇於爭取，否則就可能止步於暗戀。