昨天國內新冠疫苗接種量再飆高，共43萬5496人次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「這是一個好現象」。國內第20輪疫苗預約今天中午截止，共98.3萬人完成預約，佔本輪總量能的8成，將在下周一開打。

國內新冠疫苗打氣旺，前天（20日）全台共施打40.8萬，昨天（21日）再打了43.5萬，其中第3劑就佔了36.5萬，目前第3劑接種率已達15.2％。

目前第1劑人口涵蓋率為81.1％，第2劑為73.47％。陳時中表示，過年期間會停止施打，希望過年前大家積極來施打；各縣市有一些快打站提供隨到隨打服務，如果沒被造冊到的民眾，請盡量配合來施打。

第20輪疫苗預約已於今天中午截止，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，共98.3萬人完成預約，包括莫德納35萬人、BNT約55.6萬人、高端約6.9萬人，AZ約7000人；將在下周一開始施打，施打日程為24日至30日。