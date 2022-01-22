高雄市22日新增14例本土確診個案，高雄市長陳其邁主持防疫記者會時表示，目前高雄港群聚案病毒的基因定序為Omicron變異株，但與桃園機場的病毒株不相同，桃機是美國病毒株，而高雄則是菲律賓病毒株。恰巧的是，新光輪船抵台前一站為菲律賓馬尼拉。

陳其邁指出，近日發現高雄港工作區有工作人員頻繁上下船、群聚用餐的情形，高雄21日新增的14例本土個案當中，有12例與高雄港相關，其中包含交通船駕駛家人、工程行人員、機電維修員、裝卸貨運人員等都相繼確診，目前仍然持續擴大疫調篩檢當中。

陳其邁提到，由於進出碼頭的人員頻繁，目前防疫策略採取大規模匡列，廣泛篩檢，盡速查出可能的確診者，以利阻斷傳播鍊。陳其邁也提到，高雄確診者病毒的基因定序雖然已證實是Omicron變異株，但卻與桃機傳播鍊的病毒株不相同，桃機是美國病毒株，高雄則是菲律賓病毒株。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，以一家三口確診的病毒株來看，3人的病毒株均相同，都是Omicron菲律賓株，依病毒株來源不同可知，高雄這波感染源可以指向新光輪船，因為新光輪船來台前一站為菲律賓馬尼拉，至高雄港停靠後下一站才前往韓國濟州島，這也表示，目前高雄鎖定港區進行處置的方向正確。